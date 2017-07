Më shumë se 150 mijë euro sezoni, ja shifrat e artistëve më të paguar

Sezoni veror është parajsa e fitimeve për të gjithë artistët shqiptarë, sepse datat e koncerteve janë thuajse të përditshme, e për këtë shkak edhe publikimet e këngëve të reja përqëndrohen në këtë periudhë. Korriku dhe Gushti konsiderohen nga të gjithë si muajt e punës intensive, ku ka raste që këngëtarëve u duhet të performojnë edhe në dy a tre ambiente njëherësh.

Po sa janë pagesat për këto koncerte? Nga një komunikim me menaxherët e clubeve, çmimi për këngëtarët që janë në treg me prodhime të reja ështe nga 1500 – 6000 euro, duke mos lënë mënjanë këtu as ata që janë të rezervuar në dasma e gëzime tjera familjare. Por nëse do merrnim nje mesatare prej 3000 euro për të gjithe artistët e kërkuar, me një llogaritje të thjeshtë, duke i konsideruar vetëm 50 data koncertesh nga 75 që përfshin sezoni veror, do të arrinim në konkluzionin se fitimet e tyre për një sezon janë 150 mijë euro, ndoshta dhe më shume, por që të mos ua prishim të dielën po ju themi vetëm kaq. Pjesë e kësaj liste me këto të ardhura janë këngëtarët si: Alban Skënderaj, Aurela Gaçe, Lesri Vula, Flori Mumajesi, Noizy, Capital T, Nora Istrefi, Samanta Karavella, Dhurata Dora, Kida, Xhensila Myerezaj, Sinan Hoxha, etj. / revistawho.c