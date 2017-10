Me nderime iu dha lamtumira e fundit veteranit të UÇK-së, Besnik Morina

Me nderime të larta shtetërore dhe nën përkujdesjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, I është dhënë lamtumira e fundit ish-pjesëtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Besnik Morina. Në ceremoninë e varrimit, përpos familjarëve të veteranit të UÇK-së, të pranishëm ishin e bashkëluftëtar të Besnikut dhe udhëheqës të institucioneve të Republikës së Kosovës.

Ish-pjesëtari I UÇK-së, Morina, ka vdekur në moshën 37 vjeç, pas një sëmundje të shkurtër, duke lënë pas bashkëshorten Shpresën dhe dy djemtë.

Ceremonia e të ndjerit është bërë në fshatin e tij të lindjes Çeskovë, komuna e Klinës

Më një fjalë rasti, Xhavit Dauti, nënkryetar i OVL –UÇK-së, ju ka drejtuar të pranishmëve në këtë ceremoni, duke ju shprehur ngushëllimet me të sinqerta fillimisht familjarëve për humbjen e Besnikut dhe njëkohësisht edhe bashkëluftëtarëve të tij.

“Humbja e Besnikut për ne është shumë e dhimbshme , por në përgjithësi ne e kujtojmë historinë tonë të ndritur, ngase lufta, gjaku dhe sakrifica jonë sublime e luftëtarëve të UCK-së, konkretisht e luftëtarit tonë Besnik Morina dhe dëshmorët tjerë të kombit u bënë bazament i shtetit të Republikës së Kosovës”, ka theksuar Dauti, në fjalimin e tij.

Më tutje ai ka thënë se në trashëgimtarët e denjët të UCK-së, do të përkulemi gjithmonë me respekt para veprës së këtij pjesëtarë të devotshëm të UCK-së, dhe për asnjë çast nuk do ti ndalim përpjekjet për të qenë trashëgimtarë të vlerave dhe mesazheve që këta pjesëtarë na ua kanë lënë për t’ua përcjellë gjeneratave të reja.

“ Ideali dhe frymëzimi juaj është obligim për ne. Lavdi jetës dhe veprës së Besnik Morinës. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit”, ka përfunduar nënkryetari I OVL-UÇK-së, Xhavit Dauti .

Në anën tjetër, familjarët e Besnikut kujtojnë jetën dhe veprën e tij, duke theksuar se ‘vëlla ike ashtu siç ishe burrëror dhe atdhetar duke gëzuar respekt si një burrështetas. Lavdi jetës dhe veprës tënde, na bëre të kemi dhembje dhe krenari”.

Besniku, sipas familjarëve është ndarë nga ata vetëm fizikisht, por në mendjen dhe zemrat e tyre do të mbetet përjetësisht.

Edhe bashkëluftëtarët e Besnikut, e kujtojnë atë si një njëri me vlera të mëdha kombëtare dhe i cili gjithmonë si gjatë luftës dhe pas luftës, ka qenë gjithmonë në shërbim të shtetit të Kosovës.

Ata kanë thënë se Besnikun gjithmonë do ta kujtojnë, sikurse atëherë që ka qenë këtu në mesin e tyre. K.I/L.BEKA