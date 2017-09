Me konstituimin e Kuvendit fund krizës, pason qeveria ose zgjedhjet

Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sot nga ora 11:00 për të proceduar me seancën konstituive të filluar që nga 3 gushti. Pas gjashtë seancave të ndërprera, partitë e koalicionit PDK, AAK, Nisma, AKR dhe ato nga komunitetet pakicë kanë rënë dakord që seanca të thirret për sot, me të vetmen pikë të rendit të ditës, zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit.

Bazuar në kandidaturën paraprake të Partisë Demokratike të Kosovës, pritet që për këtë post të nominohet lideri i këtij subjekti politik, Kadri Veseli.

Në momentin e zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve, Kuvendi konsiderohet i konstituuar.

Më pas, në bazë të Kushtetutës së Kosovës, i takon koalicionit PDK, AAK, Nisma, AKR dhe pakicat që të nominojnë edhe zyrtarisht mandatarin për formimin e Qeverisë së re. Pritet që ai të jetë lideri i AAK-së, Ramush Haradinaj.

Sipas procedurave, Haradinaj duhet të marrë bekimin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili i drejtohet Kryesisë së re të Kuvendit me kërkesën për thirrjen e seancës për zgjedhjen e Qeverisë.

Pas konstituimit të Kuvendit, votimi për Qeverinë mund të ndodhë që nga sot pasdite apo edhe brenda periudhës kohore prej 15 ditëve. Nese shumica nuk arrine te siguroje viotat per qeverine ateher Kuvendi mund te shperndahet dhe ti hap rruges presidences per shpalljen e zgjedhjeve te reja. /KI/