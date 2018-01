Me familje apo në koncerte? Këngëtarët shqiptarë rrëfejnë se si e kremtojnë natën e ndërrimit të viteve

Data 31 dhjetor është festa më e dëshiruar nga njerëzit në të gjithë botën.

Ardhja e Vitit të Ri entuziazmon të gjithë, teksa anë e kënd botës çdo njeri lutet për një vit më të mirë.

Për fat të keq, jo të gjithë kanë fatin që ta kremtojnë natën e ndërrimit të viteve pranë familjarëve të tyre.

Të tillë janë këngëtarët, të cilët profesioni shpesh i detyron që të punojnë edhe në ditë festash për të argëtuar publikun.

Telegrafi këtë vit realizoi një pyetësor interesant për shumë prej yjeve të estradës, duke i pyetur ata se si e festojnë natën e ndërrimit të viteve, dhe a është e vështirë kur nuk gjenden pranë më të afërmve të tyre në ditë festash.

Më poshtë mund të ndiqni disa prej rrëfimeve më interesante:

Lyrical Son

Këtë herë pas 10 vitesh do e festoj jashtë familjes. Gjithnjë e kam festuar me familje deri në orët e mesnatës, dhe më pas largohesha për në koncert (Koncertet i mbaja afër, në prishtinë ose Ferizaj), ndërsa këtë herë do jem në Zvicër, dhe për herë të parë pas 10 vitesh, do e provoj ndjenjën e të festuarit larg familjes.

BimBimma

Vitin e Ri e pres çdo herë me familje. Festat kanë rëndësi kur i pret me më të dashurit e tu.

Robert Berisha

Tash e 25 vite, shumë festa nuk i kam pritur në shtëpi, e sidomos natën e ndërrimit të viteve, nuk jam në shtëpi 3-4 dit, sepse ashtu e kemi profesionin.

Genc Prelvukaj

Sikur çdo vit tjetër, që nga fillimi im me muzikën, vitin e ri e festoj me angazhime në vende tjera. Edhe ky vit është i njëjtë. Do të jem larg shtëpisë i angazhuar me punë.

Fjolla Morina

Natën e vitit të ri mendoj ta festoj me familje, siç bëj zakonisht në fundvit.

Aurela Gaçe

Festat i kaloj gjithmonë në punë mes njerëzve që më duan. Unë pushoj mbasi njerëzit kanë festuar.

DJ Blunt dhe Real 1

DJ Blunt – Zakonisht puna jonë gjithmonë na largon nga ambienti familjar, kështu që edhe sivjet jemi si çdo vit tjetër në koncert.

Real 1– Edhe sivjet si herët tjera, natën e ndërrimit të viteve nuk e kalojmë në shtëpi, pasi jemi të angazhuar me koncerte, ashtu si gjithë herët e tjera

Blero

Kam shumë vite që nuk e festoj Vitin e ri në gjirin familjar, por e festoj në festë, në skenë, por sido që të jetë për mua familja është edhe skena, sepse është profesioni im, se përderisa e bëj këtë punë, e bëj me shumë pasion dhe kënaqi. E di që shumica e festojnë në gjirin familjar, por unë gjithsesi jam i lumtur që e kam profesionin tim, që më gjen natën e ndërrimit të viteve në skenë, në orën 00:00. Këtë vit, jam në Amerikë, dhe ndërrimin e moteve e shijoj në New York.

Kida

Vitin e ri këtë vit e prita në Zvicër për shkak të angazhimit në koncert, por gëzohem që teknologjia ka ecë, dhe familjen e kemi afër nëpër rrjetet sociale, duke na përcjell dhe duke u krenuar me sukseset.

Albatrit Muqiqi

Natën e parë me date 31 do ta pres me familje, ndërsa tjerat jam me mbrëmje në Zvicër.

Cozman

Zakonisht jam i angazhuar me koncerte, dhe më bjen që ta festoj larg familjes Vitin e Ri.

Zanfina Ismaili

Gjithmonë më ka pëlqyer të jem në shtëpi me më të afërmit e mi, dhe ata do jenë të parët që ua uroj.

Gold AG

Vitin e ri e kam festuar shumë si i vogël, sepse si fëmijë gjithmonë jam gëzuar në një lloj forme, që po shkon viti i tjetër dhe mbase po rritemi që po vjen viti i ri. Por që tani, nuk është se më bën shumë përshtypje.

Genta Ismajli

Natën e ndërrimit të viteve zakonisht jam e angazhuar me koncerte, por ka raste kur e festoj edhe me familjen.

Adelina Berisha

Këtë herë kam vendosur që natën e vitit të ri ta festoj me familje, është hera ime e parë që kam vendosur të mos jem e angazhuar me mbrëmje muzikore në natën e ndërrimit të viteve, por ta pres së bashku me familje.

Morena Taraku

Natën e ndërrimit të viteve e pres gjithmonë me anëtarët e familjes. Kalojmë si më së miri.

Korab Shaqiri

Prej shumë vitesh Vitin e Ri e festoj larg familjes. Edhe këtë vit do të jem larg tyre, por si gjithmonë në prag të ndërrimit të moteve do t’iu uroj më të mirat e kësaj bote për ta!

Ermal Fejzullahu

Këtë vit jam në Dusseldorf natën e ndërrimit të viteve, ku shumë shqiptarë kanë rezervuar që ta kalojnë natën me ne. Zakonisht jam i angazhuar më 31 dhjetor, tash e 14 vite gjithnjë e festoj në koncerte vitin e ri

Adrian Gaxha

Kësaj radhe pas 15 vitesh e festoj me familjen natën e ndërrimit të viteve (natën e parë), se pastaj të tjerat jam sigurisht i zënë me koncerte. Ndërsa ka vite që kam qenë i angazhuar me koncerte edhe në datat 31 dhjetor.