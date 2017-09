Me biçikletë për në punë: Qytetet e bukura të cilat po e shmangin transportin me veturë

Njerëzit kanë qenë duke i përdorur veturat për transport për më shumë se 100 vite, dhe tani veturat konsiderohen si forma kryesore e transportit.

Por fatkeqësisht, transporti me veturë përveç që shkakton dëme në ambient dhe jua harxhon financat, gjithashtu edhe e parandalon aktivitetin fizik, transmeton Telegrafi.

Në Londër, më shpejt arrini diku me biçikletë sesa me një veturë, pasi që çdo shtet ka qytete ku trafiku është i jashtëzakonshëm.

Duke marrë parasysh këtë, tani shumë qytete të njohura ndërkombëtare kanë filluar të krijojnë zona për këmbësorë ku trafiku automobilistik është i ndaluar.

Kopenhaga, Danimarkë

Kopenhaga e ka numrin më të vogël të veturave në Evropë. Në vitet e 1960’ta, komuna kishte filluar të krijonte zona për këmbësorë, ndërsa sot Kopenhaga ka mbi 320 kilometra shtigje për biçikleta, e njëkohësisht është duke planifikuar të zhvillojë ‘autostrada’ për biçikleta në mënyrë që të arrihet më lehtë në zonat e afërta rurale.

Hamburgu, Gjermani

Pavarësisht se në këtë qytet nuk janë të ndaluara strikt veturat, qyteti është duke u munduar të bëjë të pamundurën që qytetarët të fillojnë të ecin dhe t’i shfrytëzojnë biçikletat dhe transportin publik si transport kryesor. Një projekt gjithashtu ka filluar të ndërtohet me qëllim që të ndërtojë rrugë enkas për ecje dhe çiklizëm. Në 20 vitet e ardhshme, qyteti planifikon të ketë shumë parqe, shtigje për biçikleta dhe trotuare për këmbësorë, transmeton Telegrafi.

Madridi, Spanjë

Shumë rrugë në qendër të qytetit të Madridit janë zona ku nuk përdoren veturat dhe çdo kush që hyn me veturë duhet të paguajë një gjobë prej 100 dollarëve. I vetmi përjashtim është për banorët e lagjes. Gjithashtu, personat të cilët kanë vetura të cilat e ndotin më shumë ajrin, duhet të paguajnë më shumë para për parking.

Parisi, Francë

Dy vite më parë, nivelet e mjegullës ishin rritur në mënyrë drastike në Paris, prandaj kryesia e qytetit kishte vendosur t’i ndalojë veturat me tabela regjistrimi me numra çift për një ditë, dhe në ditën tjetër veturat me tabela regjistrimi me numra tek. Ky plan kishte funksionuar dhe niveli i ndotjes së ajrit ishte zvogëluar për 30 për qind.

Deri në vitin 2020, qyteti planifikon ta rritë numrin e shtigjeve të biçikletave dhe t’i lejojë vetëm veturat elektrike të futen në qendër të qytetit.

Milani, Itali

Komuna e qytetit të Milanit u dhuron bileta falas të transportit publik qytetarëve të cilët vendosin t’i lejojnë veturat në shtëpi me qëllim. Të gjitha veturat janë të regjistruara në një sistem të veçantë. Kur një veturë qëndron e parkuar, pronari i veturës fiton para për një biletë autobusi apo biletë treni.