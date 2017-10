Më bëj baba të të ngjaj

Djali i Mel Gibson, Louie Gibson, duket që po bën një karrierë të veten në industrinë e filmit. Edhe pse ai po mundohet me forcat e veta t’ia dal në botën e Hollywood-it, ajo çka shquhet është ngjashmëria e tij e madhe me babin. Mirëpo, ai po mundohet të largohet sa më shumë nga çfarëdo asocimi me babin e tij. “Nuk jam aq i shëmtuar sa ai. Unë them se dukem shumë më mirë se ai”, ka thënë 29 vjeçari për The Daily Telegraph.

Mirëpo, fotot e bëjnë të qartë ngjashmërinë.

Hapat e para në botën e filmit i ka filluar shumë më herët mirëpo filmi i parë i metrazhit të gjatë i realizuar nga ai erdhi në vitin 2017 dhe bëhet fjalë për ‘Happy Hunting’, një film i zhanrit horror-vestern.