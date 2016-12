Mbyllet procesi i votimit në Tearcë të Tetovës

Në orën 19 ka përfunduar procesi i rivotimit për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në vendvotimin 2011, në Tearcë të Tetovës, me 714 votues të regjistruar, pasi Gjykata Administrative vendosi të përsëriten votimet për shkak të parregullsive të regjistruar më 11 dhjetor.

Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve kanë njoftuar se procesi i votimit është realizuar pa probleme, përpos disa problemeve të vogla teknike, si:bl lokimi i llambës ultra violete për më pak se 10 minuta, por këto probleme teknike janë sanuar brenda pak minutave dhe nuk kanë ndikuar në mbarëvajtjen e procesit zgjedhor.

KShZ-ja ka njoftuar se deri te ky institucion nuk kanë arritur ankesa nga ana e ndonjë partie ose organizatat joqeveritare që kanë vëzhguar procesin e zgjedhjeve.

Komisioni Shtetëror Zgjedhor, gjithashtu, ka bërë të ditur se në Tearcë, nga gjithsej 714 votues të regjistruar, deri më ora 17:00 të drejtën e tyre të votës e kanë shfrytëzuar 377, apo 52.8 për qind që është për katër për qind më shumë krahasuar me daljen në të njëjtën periudhë kohore më 11 dhjetor.

KShZ-ja pritet t’i publikojë rezultatet e para zyrtare në mbledhjen e caktuar në orën 21 e30 minuta.

Ndryshe, rivotimi i së dielës në Tearcë të Tetovës është ndjekur me një interes të theksuar nga mediat dhe vëzhguesit vendorë dhe ata ndërkombëtarë.

Rezultati që do të dalë nga rivotimi i së dielës do të varet nëse Lidhja Social -Demokrate e Maqedonisë a do të mund të sigurojë edhe një mandat në llogari të VMRO DPMNE-së, ose rezultati do të mbetet i pandryshuar sa është aktualisht: 51 mandate të fituara nga VMRO-DPMNE e drejtuar nga ish-kryeministri Nikolla Gruevski dhe 49 mandate të fituara nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë e drejtuar nga Zoran Zaev.

VMRO-DPMNE ka paralajmëruar se nuk do të marrë pjesë në rivotim dhe se nuk do të njohë rezultatin zgjedhor nga rivotimi nëse i merret një deputet kësaj partie.

Ndërsa, partitë shqiptare janë shprehur se qytetarët do të mund të votojnë sipas vullnetit të tyre të lirë, pasi që me këtë rivotim, nuk pësojnë ndryshime mandatet e fituara nga partitë politike shqiptare.