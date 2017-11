Mbyllet në barazim pa gola Partizani-Skënderbeu

Është mbyllur në barazim pa gola supersfida e javës së 12-të të Kategorisë Superiore, midis Partizanit dhe Skënderbeut.

Në “Selman Stërmasi” ishin vendasit që tentuan më shumë të fitonin ndeshjen por portieri Shehi u tregua në lartësinë e duhur, ndërsa korçarët pritën rastin për të zënë në kundërsulm “Demat”.

Me këtë barazim Skënderbeu mban vendin e parë me 28 pikë, ndërsa Partizani pozicionohet në vendin e 6-të me 15 pikë.