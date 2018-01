Mbroni veshkat tuaja me këtë pije

Disa zakone të të ushqyerit mund të çojnë në akumulimin e helmeve në trup. Këto pastaj i sulmojnë veshkat tuaja. Veshkat kryejnë disa funksione vitale në trup, ndër më të rëndësishmet, filtrimin e gjakut nga toksinat dhe eliminimin e mbeturinave nëpërmjet urinës, shkruan Kosova.info.

Për t’i mbrojtur ato, ju duhet të siguroheni të detoksifikoheni rregullisht që të ruani funksionet thelbësore të veshkave dhe organeve tuaja.

Ne ju propozojmë një “bombë me vitamina” që do të largojë të gjitha helmet nga trupi juaj. Ajo do të parandalojë edhe sëmundjet e veshkave.

Çfarë dëmton më së shumti veshkat?

Proteina shtazore

Kripa

Ëmbëlsues artificial

Pijet me gaz

Ushqimet e qumështit

Kafeina

Cigaret

Përbërësit e pijes që i mbron veshkat tuaja:

Gjysmë limoni ose limon të gjelbër (lime)

1 kivi të qëruar

¼ e filxhanit me arra

1 banane

Gjysmë tufe majdanoz

1 gotë ujë

Si ta përgatisni?

Të gjithë përbërësit i përzini me ujë dhe i vendosni në mikser (blender). Pije preferohet të konsumohet e ftohtë. /Kosova.info/