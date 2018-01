Mbrojtja: Prokuroria s’ka prova për Sadri Ramabajën

Mbrojtja e anëtarit të Vetëvendosjes, Sadri Ramabaja, ka konsideruar se Prokuroria nuk ka asgjë konkrete lidhur me pretendimet se Ramabaja ka kryer veprat penale për të cila po akuzohet.

Kështu deklaroi avokati i Sadri Ramabajës, Ramiz Krasniqi në një konferencë për media.

Ai tha se Sadri Ramabaja po mbahet në paraburgim që nga tetori i vitit të kaluar për shkak se ka kryer dy vepra penale; Vrasje e përfaqësuesve të lartë të Republikës të Kosovës, përgatitja e veprave terroriste ose veprave kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës të Kosovës.

Sipas tij, të gjitha vendimet e marra nga Gjykata deri më tash për rastin në fjalë janë të njëjta.

Madje ai tha se përkundër asaj se prokurori ka adresuar 18 argumente gjatë marrjes në pyetje, asnjë provë dhe asnjë dokument nuk i është prezantuar Ramabajës dhe mbrojtjes.

Krasniqi theksoi se i gjithë fokusi i Prokurorisë është tek parathënia e librit të Murat Jasharit, porse sqaroi se Ramabaja ishte vetëm redaktor i librit dhe se nuk kishte fare të bëjë me përmbajtjen e librit.

“Ajo që është esenciale në këtë rast është se Sadri Ramabajës nuk i është prezantuar asnjë dokument dhe asnjë provë. Ne kemi kërkuar nga prokurori që të pajisemi me diçka të tillë, por kjo nuk ka ndodhur. Deri sa dihet se Murat Jashari nuk është në gjendje të mirë dhe nuk e dimë se çfarë ka thënë ai lidhur me këtë rast”, tha ai.

Krasniqi bëri të ditur se deri më tash nuk ka asgjë konkrete lidhur me caktimin e seancës së ardhshme, teksa shtoi se as nuk është i sigurt nëse do të ketë një të tillë.