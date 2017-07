“Mbretëresha e ëmbëlsirave”, JLo feston 48 vjetorin dhe duket mahnitëse

Jennifer Lopez ka festuar të hënën 48-vjetorin e ditëlindjes së saj. Por për të vitet janë thjesht shifra pasi këngëtarja duke më e vogël se 25-vjeçe.

Ylli i famshëm festoi ditëlindjen e rrethuar nga miqtë, familja dhe i dashuri i saj Alex Rodriguez.

E veshur me një fustan të zi, me prerje në mes që ia tregonte format në mënyrë perfekte, bukuroshja dukej mahnitëse.

48-vjeçarja nuk ka fetuar vetëm ditëlindjen e saj, por edhe të dashurit. Alex mbushi të martën 42-vjeç dhe çifti e ka kalur gjithë kohën nën shoqërinë e njëri-tjetrit. Ata duken shumë të lumtur së bashku.

Alex Rodriguez i ka bërë një dedikim shumë emocionues të dashurës së tij të zemrës: “I uroj gëzuar ditëlindjen kësaj qenie njerëzore mahnitëse që ndriçon botën time çdo ditë. Të dua kukulla ime.”

JLo ka ndarë çastet e gëzimit me fansat dhe ajo çfarë bie më shumë në sy është torta, e dekoruar me trëndafila të bardhë dhe në ngjyrë kremi, ku mbizotëronte emri i saj ‘Jennifer’ i shkruar me kristale në shkëlqim të Swarovski. Një trortë e denjë për një Mbretëreshë si Jennifer Lopez.