Mblidhet LDK-ja, Isa Mustafa ua kumton një “të hidhur”

Lidhja Demokratike e Kosovës ka patur takim të mbyllur në orët e paraditës së sotme. Isa Mustafa e ka mbledhur kryesinë ku është diskutuar rreth zhvillimeve të fundit politike.

Indeksonline mëson se kreu i LDK-së iu ka bërë me dije se momentalisht PAN nuk i ka numrat dhe se të njëjtit po spekulojnë në media.

Mirpo Mustafa është shprehur se AKR ka filluar të afrohet me PAN dhe se ky koalicion mund të ketë lëkundje.

Poashtu, Mustafa u ka bërë me dije LDK-së se do të ketë kuvend pune të këshillit të partisë ku do të diskutohet koalicioni i mundshëm me Lëvizjen