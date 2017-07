Mblidhen mijëra dollarë për të ringritur “penisin” gjigant

Në qarkun jugor të Rogalandit të Norvegjisë po bëhet një punë e madhe për të ringritur një gur gjigant në formë penisi. Shumë njerëz atje dhanë rreth 227,000 kronerë (27,000 dollarë) nëpërmjet një websajti, menjëherë pasi vandalët e shembën gurin muajin e kaluar.

Hetimet për rastin kanë nisur pasi thuhet se guri u shemb qëllimisht dhe nëse autorët gjenden, i pret të paktën një vit burg.

Në atë kohë, kontraktori lokal Sverre Gartpestad i tha një stacioni televiziv se kompania e tij “Viagra it takes” thotë se do ta rivendoste shkëmbin me helikopter.

Megjithatë, ideja e Gartpestad u provua dhe rezultoi e komplikuar. Ngritja, e cila përfshin përdorimin e skelave 10 metra, shufra hekuri, ngjitës dhe çimento, tani po i vjen fundi pas 35 orësh punë.

Rreth 30,000 njerëz thuhet se janë angazhuar për të shikuar restaurimin në transmetim të drejtpërdrejtë, sipas gazetës norvegjeze Dalane Tidende.

Sidoqoftë, ata që kërkojnë të kapin një paraqitje të shkurtër të formacionit me pamje “mashkullore” do të duhet të presin. Çimentoja dhe zamja e përdorur për ta lidhur atë në shkëmb nuk do të jetë tharë për të paktën edhe një javë.