Mbledhje e përbashkët e Qeverisë së Shqipërisë dhe Maqedonisë në vjeshtë

Qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Maqedonisë do të zhvillojnë një mbledhje të përbashkët në vjeshtën e këtij viti në Pogradec.

Lajmin e ka bërë të ditur, ministri i Jashtëm Ditmir Bushati gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me Ministrin e Jashtëm të Maqedonisë, Nikola Dimitrov, i cili po zhvillon sot një vizitë në Tiranë.

“Ne sot ramë dakord, – tha Bushati, – për të zhvilluar mbledhjen e parë të dy qeverive tona në vjeshtën e këtij viti në Pogradec dhe ky do të jetë një zhvillim i ri sepse do të na krijojë mundësinë të qartësojmë sektorët e bashkëpunimit për realizimin e projekteve strategjike me fonde europiane. Shqipëria dhe Maqedonia e kanë të gjithë potencialin për një aks të ri zhvillimor.”

Kryediplomati Dimitrev nga ana e tij, deklaroi se “ne i gëzohemi takimit të ardhshëm, po ashtu edhe nënshkrimit të deklaratës së Adriatikut, që do të mbahet këtu në Tiranë, në qytetin tuaj e do të ketë shumë domethënie për ne si vendi i 30, anëtar i NATO-s.”

I pyetur nga gazetarët nëse Shqipëria ka ndonjë çështje të hapur me Maqedoninë, Bushati deklaroi se Shqipëria nuk ka ndonjë çështje të hapur me Maqedonië, por kërkon vetëm angazhim, bashkëpunim.