Mbledhja e katërt e qeverive Kosovë-Shqipëri, më 27 nëntor

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama pas takimit me kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj ka bërë me dije se mbledhja e radhës e dy qeverive do të mbahet më 27 nëntor.

Kjo mbledhje e dy qeverive do të mbahet në Korçë dhe është mbledhja e katërt me radhë.

Ndryshe, sot gjatë ditës kryeministri Ramush Haradinaj vazhdon takimet me liderët tjerë të Shqipërisë.