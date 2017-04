Mbi 35 milionë euro pasuri e konfiskuar dhe sekuestruar

Pak orë pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale serbe projeksionet nxorën fitues kryeministrin aktual Aleksandar Vuçiq, me mbi 55 për qind të votave Agjencia e pavarur IPSOS ka njoftuar se Vuçiq...

Në Prishtinë, me një aktivitet simbolik është shënuar Dita Ndërkombëtare e Autizmit. Fëmijët kosovarë me autizëm, ballafaqohen me probleme të ndryshme, duke filluar nga procesi i diagnostikimit, e deri...