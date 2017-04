Mbështetje e madhe për projektet e lobistëve shqiptarë

Gjatë vizitës në Turqi, kryetari i Lobit Euroatlantik Shqiptar Shukri Ymeri, pati një varg takimesh të rëndësishme në Stamboll. Me këtë rast ai u takua me Kryetarin e Shoqatës “Vëllazëria Turko-Shqiptare” Halil Metin, me drejtorin e Qendrës kulturore të Kosovës Qamil Bytyçin dhe me kryetarin e Unionit te biznesmenëve të Turqisë në Evropë Aziz Sahitin, i cili njëherësh është kryetar i Këshillit Evropian për Bashkëpunim të biznesmenëve dhe Këshillit Ndërkombëtar për Binjakëzimin e qyteteve.

Gjatë bashkëbisedimit, u shpreh gatishmëria që Lobit Euroatlantik Shqiptar ti bashkëngjiten një numër i madh i bashkëkombëseve tanë që jetojnë në Turqi, sidomos i afaristëve të suksesshëm, intelektualëve dhe të rinjve.

Në këto takime, mori pjesë edhe ministrja për dialog në Qeverinë e Kosovës Edita Tahiri me bashkëpunëtorë. Ajo përgëzoi Kryesinë e LEASH për veprimtarinë e saj të deritashme dhe projektet në të ardhmen.

Gjatë qëndrimit në Stamboll, kryetari i Lobit Euroatlantik Shqiptar pati një takim të veçantë me Presidentin e Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishanin, me të cilin biseduan për rëndësinë e shtrirjes së degëve të këtij lobi në mbarë botën ku jetojnë shqiptarët. Presidenti Nishani ofroi mbështetjen e institucioneve të Shqipërisë për fuqizimin e mëtejmë të këtij lobi në funksion të unifikimit të mërgatës shqiptare në botë.

Kryetari i LEASH, Shukri Ymeri paralajmëroi së shpejti një vizitë zyrtare të një delegacioni të Kryesisë së tij në Shqipëri. /rtk/