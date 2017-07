Mbështetja e Familjes Rugova për Haradinajn e lë pa fjalë LDK’në. Ja çfarë thotë Hoti

Pas mbështetjes që kreu i AAK’së Ramush Haradinaj mori nga Teuta Rugova, e bija e presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova, nga LDK ka reaguar Avdullah Hoti, kandidat për kryeministër nga koalicioni LAA. Ai ka thënë se shtëpia e Rugovës është e hapur për të gjithë.

“Shtepia e Presidentit eshte e hapur per te gjithe. Edhe per kundershtaret politik. Perkulja qe te gjithë i bejne atij tregon per madheshtine qe ka”, ka shkruar Hoti në rrjetin social Facebook.

Mandatari i koalicionit PDK-AAK-NISMA për Kryeministër, Ramush Haradinaj ka konfirmuar se gjatë vizitës së tij të sotme në rezidencën e Presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova, ka marrë mbështetje nga familja Rugova, për formimin e Qeverisë.