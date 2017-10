Mbaron rinumërimi i votave në QNR

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bën të ditur se ka përfunduar rinumërimi i të gjitha kutive të votimit, ku në total janë numëruar 32 kuti.

Po ashtu ka përfunduar edhe numërimi i votave përmes postës, i cili ka kaluar shifrën 6700. Në fillim të javës së ardhshme pritet të përfundojë numërimi i votave me kusht dhe i personave me aftësi të kufizuara, dhe të dalin rezultatet përfundimtare për kandidatë. Ndërsa sa i përket shpalljes së rezultateve për kuvende komunale, ky proces do të zgjasë më shumë për shkak të numrit të madh të asamblistëve.