Mbahet performancë kundër ngacmimeve seksuale

Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis në bashkëpunim me Kvinna til Kvina sot në sheshin “Nëna Terezë” përballë Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve do të shpalosë një performance rruge si revoltë kundër ngacmimeve seksuale.

Në kuadër të kësaj perfomance artistike do të bashkangjitet një mysafire speciale, aktiviste për të drejtat e grave dhe atlete e njohur nga Suedia, e cila njëherësh e lufton dukurinë e ngacmimit seksual në vendin e saj, znj. Linnéa Claeson.

Claeson do të ndajë eksperiencat e saj duke krijuar një atmosferë interaktive me publikun. Aktoret që do të performojnë janë: Daniela Markaj, Qendresa Kajtazi, Halime Bici, Diana Markaj, Genta Ramadani, Margarita Ukaj dhe Kosovare Thaqi./KI/