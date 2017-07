Mbahet Miniolimpiada për të rinjtë me aftësi të kufizuara (Video)

Në Vushtrri u mbajt miniolimpiada për personat me aftësi të kufizuara. Miniolimipiada u organizua nga Komiteti para-Olimpik dhe OSBE-ja. Qëllimi i olimpiadës është ngritja e vetëdijesimit publik për përfshirje dhe barazi, si dhe ndërtimi i besimit ndërmjet policisë dhe personave me aftësi të kufizuara.

Rreth 500 pjesëmarrës, duke përfshirë personat me aftësi të kufizuara, anëtarët e familjeve të tyre, përfaqësues të institucioneve, organizata lokale dhe ndërkombëtare, si dhe vullnetarë nga e gjithë Kosova filluan garimin me lojëra të ndryshme sportive.

Qëllimi e kësaj paraolimpiade është ngritja e vetëdijesimit publik për përfshirje dhe barazi, si dhe ndërtimi i besimit ndërmjet policisë dhe personave me aftësi të kufizuara.

Ndërsa ambasadori i OSBE-së, Jan Braathu, shprehu kënaqësinë për pjesëmarrje dhe uroi për suksese garuesit.

Pjesëmarrësit në këtë mini-olimipiadë thanë se kjo garë ka një rëndësi të madhe për ta.

Ky aktivitet u organizua nga Komiteti Paraolimpik i Kosovës, me përkrahjen e Misionit të OSBE-së në Kosovë dhe KFOR-it, në Vushtrri.

Lojërat Mini-Olimpike 2017, për të rinjtë me aftësi të kufizuara do të vazhdojë edhe nesër, me ç’rast do të shpallen fituesit.