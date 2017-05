Mbahet ligjëratë me studentë të kolegjit UBT për parandalimin e migrimit të parregullt

Ministria e Punëve të Brendshme me mbështetjen e projektit të binjakëzimit të financuar nga BE-ja: “Fuqizimi i institucioneve të Kosovës, në menaxhimin efektiv të migrimit”, do të mbajë takim në kuadër të fushatës të vetëdijesimit për parandalimin e migrimit të parregullt.

Me këtë rast, në kuadër të këtyre aktiviteteve, të martën më 2 maj, duke filluar nga ora 14:00, në objektin e kolegjit UBT do të mbahet një ligjëratë me studentët e këtij kolegji.

Në këtë takim do të marrin pjesë: zëvendësministri i Punëve të Brendshme, z. Valdet Hoxha, ish-ambasadori Robert Bosch, z. Peter Schreiner, ekspert i migrimit, z. Edmond Gashi, Koordinator Kombëtar për Qendrën Informuese Gjermane për Migrim, Trajnim Profesional dhe Karrierë “DIMAK”.

Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian, ndërsa implementohet nga Holanda si partner kryesor dhe Austria e Suedia si partner mbështetës në partneritet me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Republikës së Kosovës, respektivisht me Departamentin për Shtetësi, Azil dhe Migrim. /KI/