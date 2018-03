Mbahet dëgjim publik për inspektoratin e arsimit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sporte, Inovacion dhe Ndërmarrësi do të mbaj mbledhje.

Në këtë mbledhje do të ketë dëgjim publik lidhur me Projektligjin nr.06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës./KI/