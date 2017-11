Mazreku: Kosovës i mohohet të negociojë për planetin e përbashkët

Kosovari Agim Mazreku ka marrë pjesë në negociatat për ndryshimet klimatike nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe sekretariati i saj rreth Konventës së ndryshimeve klimatike. Ky takim dy javor mbahet në Bon të Gjermanisë.

Ai në këtë takim ka ndjekur diskutimet rreth mekanizmit të teknologjisë. “Në intervenimin tim si përfaqësues i organizatave joqeveritare ambientale të botës dhash një mesazh përball të gjithë shteteve anëtare rreth mekanizmit të teknologjisë në emër të organizatës sime “Earth in Brackets” si dhe Lëvizjes për drejtësi të klimës”, tha ai, raporton RTKlive.

Në këto negociata me gjasa ai ishte kosovari i parë që flet, pasi që Kosovës i ndalohet pjesëmarrja. “Ndërkohe, gjendja e mjedisit në Kosove është e dobët dhe puna rreth ndryshimeve klimatike është minimale për shkak të faktorëve të ndryshëm. Mirëpo nga puna që bëra këtë verë në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor mësova që stafi limitohet në aktivitetet rreth ndryshimeve klimatike për shkak të buxhetit të ulët si dhe prioriteteve të qeverisjes. Punën si aktivist të lëvizjes për drejtësi klimatike do të e vazhdoj në nivel ndërkombëtar mirëpo me lobim të vazhdueshëm rreth shtetit të vogël të Kosovës”, tha ai.

https://unfccc.cloud.streamworld.de/webcast/cop-plenary