Mazrekaj trondit Prishtinën

Mentor Mazrekaj ka mohuar kalimin te gjiganti i Superligës së Kosovës, Prishtina

Gjatë kësaj jave skuadra e Prishtinës njoftoi se kishte arritur marrëveshje me Partizanin për mesfushori kosovar, Mentor Mazrekajn. Pro, vetë lojtari ka mohuar kalimin te gjiganti i Superligës së Kosovës, Prishtina.

Mazrekaj ka folur për Sport News duke treguar se nuk ka ende asgjë të re sa i përket skuadrës së së re, por ka bërë të ditur se do të jetë vetëm ai që do të vendos se ku do të luajë në edicionin e ri.

Edhe pse ende nuk ka vendosur për skuadrën e re, me rëndësi është se ofertat nuk po i mungojnë mesfushorit të lindur në Prishtinë, i cili ka qenë pjesë e Partizanit të Tiranës.

Burime të Sport News megjithatë kanë kuptuar se Mazrekaj ka pasur një takim me zyrtarët e Prishtinës por pa arritur ende marrëveshje. Menqa e ka konfirmuar për Sport News se në Kosovë ka biseduar vetëm me bardhekaltërit, por ka bërë të ditur se ka oferta thuajse nga shumica e skuadrave në Shqipëri, por edhe nga disa skuadra në Maqedoni.

Fantazisti nga Prishtina mund të kthehet te skuadra te e cila bëri emër, por ndonjë ofertë e mirë do të mund t’ia ndryshonte mendjen. Mazrekj në fund ka bërë të ditur se të hënën do të bëhet me skuadër të re.