May: Qytetarët nuk do dorëzohen para akteve terroriste

Populli britanik nuk do të dorëzohet para terrorit. Kështu deklaroi kryeministrja e Britanisë Tereza Mej, lidhur me sulmin më 22 mars, në Urën Westminister dhe brenda perimetrit të sigurisë të Parlamentit në Londër.

“Më lejoni të jem e qartë… çdo përpjekje për të mposhtur vlerat me dhunë, janë të dënuara të dështojnë” “Parlamenti do të mblidhet si zakonisht … dhe londinezët do të zgjohen dhe do të vazhdojnë ditën e tyre normalisht… ata do të ecin nëpër këto rrugë, do të jetojnë jetën e tyre… nuk dorëzohemi para terrorit”, tha May. /KI/