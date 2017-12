Maxhuni: Numri i vrasjeve dhe veprave penale ka shënuar rënie

Policia e Kosovës ka mbajtur ceremoninë përmbyllëse të fundvitit, ku ka prezantuar të dhëna në lidhje me punën e tyre për vitin 2017.

Ka qenë Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, Shpend Maxhuni që ka thënë se në këtë vit janë evidentuar rreth 45 mijë raste, ku nga to 35 mijë janë vepra penale, kurse të tjerat si kundërvajtje.

Ai ka thënë se në krahasim me vitin e kaluar ka një rënie të rasteve prej 2.38 përqind.

“Numri i vrasjeve ka shënuar rënie, nga 36 sa kanë qenë vitin e kaluar, sivjet janë 24. Policia ka konfiskuar 1200 armë dhe ka rënie me 7.07 përqind. Policia ka menaxhuar në 172 protesta dhe ka rënie në 27.7 për qind të organizimeve të protestave krahasuar me vitin e kaluar”.

“Lidhur me aktivitete sa i përket sigurisë në shkolla janë organizuar me mijëra patrullime me qëllim të luftimin dhe parandalimin e narkotikëve nëpër shkolla”, ka thënë Maxhuni.

Maxhuni ka treguar se në vitin 2017 ka pasur edhe rekrutime brenda policisë.

Më tej ai ka thënë se vendosja dhe aprovimi nga shtetet anëtarë të EUROPOL-IT është një lajm i mirë sepse ka ardh pas punës së përbashkët, policisë, MBP-së dhe Zyrës së Kryeministrit.

“Kemi pas mbështetjen edhe të organizatave ndërkombëtare gjatë këtij viti”, ka thënë Maxhuni më tej.