Mat! Majk-u dhe Majlinda sërish bashkë!

Që prej sherrit të hidhur të pak javëve më parë, reperi Majk dhe nëna e djalit të tij, Majlinda, duket se po punojnë së bashku për të rregulluar marrëdhënien e tyre.

Dyshja është fotografuar sërish bashkë dhe siç shihet në foto, reperi duket i buzëqeshur teksa futet në makinë me ish të dashurën, Majlinda Zeka. Në një prej fotove bukuroshja shihet duke mbajtur në dorë një karrocë fëmijësh, që do të thotë se me shumë gjasa ata kanë qenë diku së bashku me të birin, Roanin./Gazeta Expres