MAShT formon komision për vlerësimin e Maturës Shtetërore

Ministria e Arsimit ka formuar një komision i cili do të vlerësojë Maturën Shtetërore. Ministri i Arsimit, Shyqiri Bytyqi, tha për Radio Kosovën se në bazë të vlerësimit do të ndryshohet formati i testit të maturës dhe nëse nuk ka ndonjë formë më të mirë, sipas tij, më mirë të mos mbahet fare, pasi procesi i maturës nuk ka sjellë ndonjë rezultat.

Ministri i Arsimit, Shyqiri Bytyqi, ka thënë për Radio Kosovën se procesi i maturës shtetërore deri tani nuk ka dhënë rezultate, pasi siç tha ka pasur parregullsi e probleme të ndryshme. Ai tha se Ministria nuk është e interesuar të vazhdojë me një test që nuk sjell rezultate dhe për këtë është ngritur një komision që të bëjë vlerësimin e provimit të maturës.

“Ky komision ka dy çështje për të zgjidhur, ta vlerësoj se cila është situata e testit dhe të dalë me një rezultat a duhet të vazhdohet me testin e maturës. Nëse po në çfarë forme, jo në formën që e kemi aktualisht, do ta gjejmë një model tjetër dhe nëse nuk ka formë të mirë është më mirë të mos e mbajmë fare se sa ta mbajmë sa për të thënë që ne e mbajtëm një test vlerësues dhe testi që nuk na sjell asnjë rezultat”, tha Bytyqi.

Njohësi i çështjeve të arsimit, Rinor Qehaja, tha se deri tani testi i maturës është dëshmuar si jo cilësor pasi rezultatet e nxënësve kanë qenë jo reale. Ai tha se do të ishte mirë që të bëhet një vlerësim ndërkombëtar i maturës.

“Ne mendojmë që të kemi një vlerësim ndërkombëtar nga kompani ndërkombëtare që merren me vlerësime të tilla dhe të cilat do të ishin përgjegjëse për administrim e përpilim të këtij testi. Në këtë formë nxënësit tanë përveç që do të filtroheshin në mënyrë të mirëfilltë do të ofrohej edhe një certifikim ndërkombëtar mbi bazën e të cilit do të vazhdohej shkollimi tutje, jo vetëm në Kosovë”, tha Qehaja.

Sipas Ministrit Bytyqi, ka metoda dhe praktika të mira qoftë ndërkombëtare apo vendore, që mund të merren si shembull për të treguar një seriozitet në rezultatin e Maturës Shtetërore.