Mashkulli duhet të paguajë në takimin e parë, ja arsyet

Personi që duhet të paguajë në takimin e parë është një çështje tepër konfuze. Njerëzit kanë mendime të ndryshme për këtë rast dhe ekzistojnë ata që mendojnë se duhet të paguajë gjithnjë mashkulli, si dhe të tjerë që mendojnë se kjo është metodë e vjetruar.

Por, në të vërtetë duhet që meshkujt të ndërmarrin këtë hap të parët për këto arsye:

1-Është seksi. Ju pëlqen ose jo, fakti që do paguajë faturën e parë do ju bëjë që të ndiheni mirë dhe do e shihni në një këndvështrim tjetër.

2-Tregon karakterin e vërtetë. Pagesa e faturës në takimin e parë nuk do të thotë se duhet ta bëjë këtë gjatë gjithë marrëdhënies, ose edhe takimin e dytë por tregon se ai ju vlerëson.

3-Nuk duhet ta krahasoni mashkullin me të cilin dilni në takim me një mik, pasi një mik nuk ka arsye që të paguajë për ju në një natë normale.

4-Jo gjithçka ka të bëjë me paratë. Mashkulli nuk ka qëllim t’ju ‘blejë’, por të tregojë sa e vlefshme është prezenca juaj dhe pagesa e faturës është mënyra më e thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë për ta treguar këtë.

5-Mos insistoni që të paguani sepse ai po mundohet të kujdeset për ju dhe të tregojë se është romantik.

6-Nuk i detyroheni për asgjë, prandaj mos mendoni se ai bëri pagesën që ju ti ofroni një natë të magjishme në fund.

7-Mos ngatërroni sjelljet me stereotipat gjinor. Ta lejoni atë që t’ju hapë derën kur po hyni apo dilni nga një ambient tregon vetëm mirësjellje.

8-Nëse ai nuk përballon pagesën e një fature, nuk duhet të jetë në një takim me ju pasi kjo është gjëja më minimale që një mashkull duhet të bëjë për ‘partneren’ e ardhshme.

9-Do të thotë se ai ka pëlqim për ju dhe mos u shqetësoni aspak për paratë dhe shijoni gjithçka.