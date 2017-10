Masë ndalimi për 48 orë për kërcënuesin e kryetarit të OShP-së

Policia e Kosovës ka bërë të ditur për masën e ndalimit për 48 orë të një personi i cili dyshohet të ketë kërcënuar një zyrtar të OShP-së. Njoftimi i policisë vjen si reagim ndaj një shkrimi të publikuar në gazetën online “ Insajderi” që mban titullin “Policia e Kosovës shpërfill kërcënimin ndaj zyrtarit të lartë shtetëror”.

Sipas policisë, më datën 16.10.2017, rreth orës 17:20 minuta janë ndërmarrë veprime konkrete duke angazhuar njësitet relevante policore për trajtim dhe ofrim të sigurisë ndaj kryetarit të Organit Shqyrtues të Prokurimit (OShP-së).

Policia thotë se nga ankuesi Blerim Dina ka informuar policin lidhur me rastin për çka ka dorëzuar deklaratë me shkrim për të cilën menjëherë është njoftuar prokurori kujdestar i Prokurorisë Themelore në Prishtinë.

“Lidhur me rastin në konsultim dhe koordinim me prokurorinë kompetente janë kryer hetime intensive, duke përfshirë edhe mbledhjen dhe sigurimin e dëshmive relevante që ndërlidhen me rastin sipas procedurës ligjore të paraparë në Kodin e Procedurës Penale”, thekson në një deklaratë policia.

Po sot policia ka marrë në dëgjim dy persona në cilësinë e të dyshuarve për këtë rast, ndaj njërit me aktvendim të prokurorit i është caktuar masa e ndalimit 48 orë, ndërsa tjetri është liruar në procedurë të rregullt.

Policia e Kosovës bazuar në vlerësimet e bëra ka angazhuar njësi policore në ofrim të sigurisë ndaj zyrtarit të OShP-së.

Në komunikatë thuhet se Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të saja ligjore, duke përfshirë angazhimet e saja profesionale me qëllim të ofrimit të sigurisë dhe parandalimit të rasteve kriminale, si dhe njoftimit të drejtë të opinionit publik. /KI/