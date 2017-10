Martohet Leonora Poloska (Foto)

Këngëtarja Leonora Poloska dhe kompozitori Andin Randobrava me datë 7 tetor kanë kurorëzuar dashurinë e tyre me martesë. Çifti kanë organizuar një ceremoni private të rrethuar me familjarë dhe miq, raporton Kosova.info.

Lajmin për dasmën e kemi marrë nga fotot e çiftit të postuara në rrjetet sociale në të cilat çifti duken shumë të lumtur.

‘Të sapomartuar’ është mbishkrimi i përzgjedhur i Andinit për fotot e postuara në llogarinë e tij në Facebook.

Para disa muajve, çifti janë bërë edhe prindër të vajzës të pagëzuar me emrin Andora. /KI/