Martin Shkreli para gjyqit për mashtrim

Martin Shkreli një sipërmarrës farmaceutik, akuzohet si “Pharma bro” për ngritjen e çmimit të në droge shpëtuese prej 5000 për qind.

Për këtë ai do të dalë para gjyqit këtë të hënë, për atë të prokurorët amerikanë e quajtur si Skema e Ponzit në fondin e tij të mëparshëm dhe një kompani të drogës ku ai kishte vepruar dikur, shkruan Reuters, transmeton Klan Kosova.

Prokurorët kanë akuzuar Shkrelin se ka gënjyer investitorët për fondin e mbrojtjes ku janë hedhur miliona dollarë pasuri nga kompania biofarmaceutike “Retrophin Inc”.

Por që Shkreli ka mohuar akuzat që janë bërë ndaj tij.

Gjyqi ndaj tij që do të nisë këtë të hënë e që do të udhëhiqet nga gjyqtari Kiyo Matsmumoto në Bruklin do të zgjasë katër deri në gjashtë javë.

34 vjeçari Shkreli sa ishte shef ekzekutiv i Turing Pharmaceuticals, thuhet se ka ngritur çmimin e Daraprimit në 750 dollarë një pilulë.