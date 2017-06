Martesa e Messit: Rrjedh fotografia e parë nga salla e dasmës (Foto)

Edhe pak kohë kanë mbetur deri në fillimin e ceremonisë së martesës së Lionel Messit.

Mediet e huaja raportojnë për fillimin e ardhjes së mysafirëve, përcjell lajmi.net.

Tashmë kanë filluar edhe të rrjedhin fotografitë nga salla ku do të organizohet ceremonia kryesore e dasmës së Messit me Antonellan.

Të gjithë mysafirët me t’u futur në sallë, do ta hasin një fotografi romantike të çiftit, e cila do ta dekorojë edhe më shumë sallën më të “famshme” në Argjentinë.