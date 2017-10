“Marrëveshja përfundimtare me Kosovën përpara anëtarësimit në BE”

Do të ishte më mirë sikur të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor së bashku do të anëtarësoheshin në Bashkimit Evropian, konsideron profesori Florian Bieber, duke arsyetuar pozicionin e tij në besimin se asnjë vend nuk do ta bllokonte ndonjë tjetër në anëtarësim duke përdorur arsyet e mosmarrëveshjeve dypalëshe.

Sllovenia parandalon Kroacinë, Kroacinë do Serbinë …

Biber, i cili është profesor i Qendrës për Studime të Evropës Juglindore në Universitetin e Graz-it I cili po merrë pjesë në Forumin e Sigurisë në Beograd, thotë se do të ishte ideale që një numër i madh i vendeve të hyjnë së bashku, sepse, thotë ai, lehtëson procesin, pasi për çdo anëtarsim është e nevojshme për të ratifikuar nga të gjitha shtetet anëtare, që është një proces i gjatë.

I pyetur konkretisht nëse është reale që Serbia dhe Mali i Zi njëkohësisht të anëtarësohen në BE, ku disa herë është folur, Biber tha se nëse kjo do të ndodhte do të motivonte vendet e tjera kanidadate për të përshpejtuar procesin e integrimit.

“Ajo mund të jetë Shqipëria, për shembull, dhe kjo mund të jetë Maqedonia, në qoftë se do të ishte në gjendje për të zgjidhur mosmarrëveshjen me Greqinë. Kjo do të ishte një sinjal shumë i mirë. Nëse vendet anëtarësohen së bashku në BE, atëherë nuk mund të përdorin konfliktet dypalëshe dhe parandalojnë vendin tjetër për anëtarësim. Ne e kemi parë atë në rastin e Italisë në lidhje me Slloveninë, Kroacinë dhe Slloveninë, Kroacisë ndaj Serbisë … “thotë Biber.

“Unë nuk mendoj se do të ketë luftë, por …”

Ai thotë besimin e tij se Serbia dhe Mali i Zi më sëtepërmi kanë përparuar në procesin e integrimit evropian, por tregon se kjo kryesisht në kuptimin formal, por që çështjet thelbësore të tilla si sundimi i ligjit, lirinë e medias, lufta kundër korrupsionit nuk janë të “fiksuar”.

“Kjo duhet të zgjidhet para anëtarësimit”, tha Biber, duke shtuar se është e nevojshme, kur është fjala për Serbinë, për të zgjidhur çështjen e Kosovës.

“Ne kemi deklarata në lidhje me dialogun e brendshëm në Serbi, por në fund duhet të gjejnë një marrëveshje përfundimtare afatgjatë me Kosovën që Serbia mund të bëhet anëtare e BE”, tha Biber.

Duke folur për gjendjen e sigurisë në rajon, ai e sheh atë mjaft të qëndrueshme dhe problemi kryesor është marrëdhëniet dypalëshe që janë “ndonjëherë të këqija”.

“Në fillim të vitit, disa analistë madje thanë se ekzistonte një rrezik lufte, nuk besoj, por kjo mund të rrezikonte situatën e sigurisë,” vuri në dukje Biber.