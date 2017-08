Marrëveshja historike PAN-AKR-zhbllokohet situata në vend

Pas një “ofensive”, të gjatë të takimeve dhe bisedimeve të shumta, mes koalicionit PAN dhe AKR-së, sonte dikur në orët e vona, do të nënshkruhet marrëveshja më e përfolur dhe më maratonike ditëve të fundit mes subjekteve politike të lartpërmendura.

Edhe pse gjatë ditës ka patur deklarata të ndryshme, nga të dyja taborët e partive politike në fjalë, Kosova.Info mëson se sonte liderët e PAN dhe ai i AKR-së, do të takohen për ta nënshkruar përfundimisht marrëveshjen e koalicionit, edhe pse bëhet e ditur se marrëveshja në fjalë më së largu mund të shtyhet së nënshkruari deri nesër në mëngjes.

Po ashtu, me nënshkrimin e marrëveshjes PAN-AKR, do të vije edhe fundi i bllokadës, pasi që dita e fundit është nesër kur pritet të votohet kryetari i ri i Kuvendit të Kosovës bashkë me kryesinë, derisa Qeveria pritet të votohet një ditë pas.

Meqë, ende nuk është bërë e ditur se cilat dikastere do t’i takojnë koalicionit PAN, dhe cilat ARK-së, një gjë e tillë do të bëhet publike menjëherë pas arritjes së marrëveshjes së subjekteve politike.

Po ashtu, Kosova.info mëson se kreu i AKR-së, Behgjet Pacolli, me të arritur më Kosovës më orët e pasdites, në Aeroportin e Prishtinës, ka zhvilluar një takim të shpejtë me kryetarin e LDK-së, Isa Mustafa, ku këtij i fundit I ka bëjë me dije se do shkurorëzohet nga “martesa”, me LDK-në, për shkak të zhbllokimit të situatës së krijuar në vend.

Ndërkaq, kryetari i LDK-së, e që njëherit është edhe kryeministër në detyrë Isa Mustafa, ka pranuar se sot ka zhvilluar një takim me kreun e AKR-së Behgjet Pacollin, edhe pse nuk ka pranuar se “martesa”, mes LDK-së dhe AKR-së, është duke shkuar drejtë shkurorëzimit.

Ai ka thënë përmes një shkrimi në rrjetin social se pas këtij takimi janë thelluar bindjet se me partinë e Pacollit ndajnë orientime dhe synime të përbashkëta për vendin dhe se koalicioni me të dhe Alternativën, është i fortë si në ditët e fillimit të tij.

Edhe pse, kreu i AKR-së, tashmë ka nda mendjen për bashkimin e forcave me PAN-in, për të qeverisur vendin, problem për Pacollin mbetet nënkryetari i Aleancës Kosova e Re, Agim Bahitiri, i cili nëpërmjet një statusi në “Faceobok” është deklaruar rreth mbledhjes së mbrëmshme që pati mbrëmë partia e Behgjet Pacollit.

Ai thotë se AKR-ja nuk do të futet në koalicion me PAN-in.

“Ju informoj se AKR-ja mbrëmë ka marrë vendin që mos të bëjë koalicion me PAN-in”, ka shkruar Bahtiri ndër të tjera.

E kjo deklaratë e numrit dy të AKR-së, Agim Bahtirit, siç duket nuk do të bëhet realitet, pasi që shefi i tij, Behgjet Pacolli sonte do ta nënshkruaj marrëveshjen historike me PAN-in, e që për herë të dytë zhbllokohet situata në vend.

Në nën tjetër, kryesuesi i seancës konstituive, deputeti Adem Mikullovci, pas një takimi konsultativ me shumicën e partive politike, me kërkesën e vet koalicionit PAN, e ka caktuar datën 24 gusht për vazhdimin e seancës.

Sidoqoftë, vazhdimi i seancës është thirrur për të enjten, më 24 gusht, ndonëse pritet se do të zgjidhet më në fund nyja politike rreth zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit, si hapi i parë drejt nisjes së procedurave për formimin e Qeveris së re.

Lumturije BEKAJ