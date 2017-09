Maroku nuk i jep vizë ambasadores Elvana Shala

Ambasadorja e vullnetit të mirë Elvana Shala nuk është lejuar që të marrë pjësë në Samitin Afrikan per Lidershipin prej 21-25 shtator 2017.

Ajo është mbajtur në Aeroport për më shumë se 30 orë dhe përkundër ndërhyrjes së Ministrisë së Jashtme të Kosovës, zëvendëskryeministrit Enver Hoxhaj, autoritetet e Marokut e kanë penguar dhe nuk e kanë lejuar të marrë pjesë në këtë samit Elvana Shalën e cila do të përfaqësonte Kosovën në këtë manifestim ndërkombëtar.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë Elvana Shala.

Njoftim per media ne lidhje me anulimin e perfaqesimit te Kosoves ne Samitin Afrikan per Lidershipin e ri ne Marok

Te nderuara media te nderuar qytetare!

Sic keni qene te njoftuar me dt. 20 shator 2017 jam nisur per ne Marok per te perfaqesuar Kosoven ne Samitin Afrikan per Lidershipin qe niste punimet nga dt. 21-25 shtator 2017.

Me te mberritur, kam qendruar me shume se 30 ore ne aeroportin e Marokut duke mos mu lejuar hyrja ne Marok per shkak te problemit me vizen. Pavaresisht premtimit qe mund te pajisem me vize ne momentin qe mberrij atje, gjerat ndodhen ndryshe. E tera kjo per shkak te mos-koordinimit nga ana e dy ministrive pergjegjese te Marokut dhe ndryshimit te rregulloreve per pajisje me vize ne aeroport, gje e cila çoi ne refuzim te menjehershem te vizes pavaresisht qe faji nuk ishte tek une, dhe pavaresisht qe autoritetet marokiene tashme ishin njoftuar per mberritjen time atje. I menjehershem ka qene intervenimi i organizatoreve te konferences, Kabinetit te Ministrit te Puneve te Jashtme te Kosoves, zv/kryeministrit z. Enver Hoxhaj, Ambasadorit Rexhep Boja te cilet per 2 dite tentuan te zgjidhnin problemin por ishte e pamundur, si pasoje edhe e mos njohjes se shtetesise se Kosoves nga ana e Marokut.

Pavaresisht deshires se madhe per ta derguar zerin e Kosoves ne ate samit u detyrova te kthehem ne Kosove dhe te anuloj pjesemarrjen.

Me kete rast, me lejoni te falenderoj akteret shteteror te lartpermendur dhe secilin nga ju per mbeshtetjen e forte dhe besimin qe keni treguar ndaj meje, duke me qendruar afer ne keto 2 dite sfide e maltretim.

Ju premtoj qe nuk do te dorezohem qe Kosoven ta shoh aty ku dua dhe ashtu si dua, te njohur nderkombetarisht.

Falemnderit, e juaja Elvana