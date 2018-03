Marko Gjuriqit i ndalohet hyrja në Kosovë

Jetlir Zyberaj, shef i kabineti të zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli, ka konfirmuar se drejtorit i të ashtuquajturës Zyrë për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq, i është refuzuar kërkesa për të hyrë në Kosovë.

“Kërkesa për vizitë i refuzohet Gjuriq dhe ekipit të tij, për shkak të situatës së krijuar ditëve të fundit dhe pas deklaratave që Gjuriq ka dhënë e të cilat kanë kontribuar në ngritjen e tensioneve si dhe në vazhdimësi ka dhënë deklarata që bien ndesh me marrëveshjen e Brukselit mes dyja vendeve”, ka deklaruar ai për lajmi.net.

Pra, Marko Gjuriq, po planifikonte që mesazhet e presidentit të Serbisë Aleksandër Vuçiq për “problemet që i ka Serbia me ndërkombëtarët për pavarësinë e Kosovës” t’i sjelltë tek serbët e Kosovës por me një propagandë agresive për t’i mbajtur ata me shpresë se Serbia po kujdeset për ta.

Këto deklarata, thotë Zyberaj po e dëmtojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes shteteve, andaj edhe kjo është arsyeja kryesore pse i është refuzuar kërkesa e lejes për të hyrë në Kosovë.

“Rrjedhimisht këto deklarata kanë dëmtuar procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dyjave vendeve dhe tejkalimi I leje te dhëna ne rastet e me hershme nga Gjuriq janë argument shtese për refuzimin e kërkesës për leje”, ka thënë më pas shefi i kabinetit të Pacollit.

“Ky vend ka zot shtëpie, rregullat dhe ligjet e të cilit duhet t’i respektoj secili”, ka thënë ai.