Marina nis emisionin e ri, ja si duket ajo

Motrat Vjollca kanë rrëmbyer audience televizive me emisionet e tyre.

Ditë më parë Luana e sonte ësht Marina ajo e cila ka startuar me emisionin e saj të parë, shkruan lajmi.net

Prezantuesja e njohur, gruaja e reperit kosovar tashmë, Marina, ka zgjedhur ta vesh një fustan të thjeshtë por elegantë.

Për dallim nga motra e saj Luana e cila zgjedh që në emision ta ‘mundoj’ gjoksin e saj me veshje të ngushta.

Emisioni ‘’C’est la vie’’ do të jetë emisioni i cili do t’ua hap dyert shumë artistëve që do ta sporvojnë veten në muzikë.