Maqedonia ende pa vendim për mbështetjen e Kosovës në UNESCO

Qeveria e Zoran Zaevit akoma nuk e ka “ndarë mendjen” për anëtarësimin e Kosovës në UNESCO. Ministri i jashtëm, Nikolla Dimitrov pas takimit me homologun e tij kosovar, Bexhet Pacolli tha se qëndrimin ndaj anëtarësimit të Kosovës në UNESCO Maqedonia do ta merr në bazë të interesave të Kosovës, Serbisë dhe qytetarëve shqiptarë në vend.

Ndërkohë Pacolli garantoi mbështetje të plotë për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO.

Maqedonia këtë çështje e trajton me vëmendje të veçantë, sepse bëhet fjalë për çështje që i ndan dy fqinjë tanë, të cilat duam të jenë në të njëjtën anë. Ne nuk do të kemi rol vendimtar në këtë proces pas kjo i tangon dy fqinjët tanë dhe kur të vijë në rend dite do ta kemi parasysh interesin e miqve tanë nga Kosova, interesin e miqve tanë nga Serbia dhe kuptohet do të sjellim vendim në përputhje me interesat e Maqedonisë, përfshirë edhe interesat e bashkëqytetarëve tanë shqiptarë- deklaroi Nikolla Dimitrov, ministër i Jashtëm i Maqedonisë.

Maqedonia është një vend I cili është shumë i rëndësishëm për mbarëvajtjen e Kosovës, është i rëndësishëm në përcjelljen e Kosovës në rrugëtimin e vetë si shtet i ri, është i rëndësishëm për sigurinë e Kosovës, për këtë insistojmë dhe do të bëjmë çmos aty ku mundemi të japim kontributin tonë konstruktiv që Maqedonia sa më parë të jetë anëtare e NATO-s – deklaroi Bexhet Pacolli, ministër i Jashtëm i Kosovës.

Shefat e diplomacive të të dyja vendeve paralajmëruan se do të ketë seancë të përbashkët të qeverive në fillim të vitit të ardhshëm, të cilës do t’i paraprijnë konsultime ministrore. Ata u zotuan se do të gjejnë masa për heqjen, respektivisht lehtësimin e barrierave në transportin e njerëzve dhe mallrave. Pacolli tha se është e nevojshme që të krijohet një zonë e lirë ekonomike. Ndërsa ndër tjerash përshëndeti përbërjen e Qeverisë së re, ku sipas tij reflektohet harmonia ndër-etnike e vendit. Gjatë qëndrimit në Shkup, Pacolli takoi edhe Kryeministrin, Zaev dhe Kryetarin e Kuvendit, Talat Xhaferi.