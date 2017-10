Maqedoni: Gjuhë agresive në balotazh

Njohësit e çështjeve politike në Maqedoni konsiderojnë se partitë politike ditët e fundit të fushatës për raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, që do të mbahen më 29 tetor, kanë vënë në funksion gjithë arsenalin politik, jo për të prezantuar projektet në funksion ngritjes së cilësisë së jetës së qytetarëve, por në denigrimin, dhe nxirjen e kundërshtarëve politikë për paaftësi profesionale, lidhje me struktura të errëta kriminale, apo marrëveshje të fshehta.

Sociologu Ali Pajaziti konsideron se fushata zgjedhore para raundit të dytë zgjedhor po përcillet me një makevializëm të paparë, ku partitë politike atakojnë kundërshtarët politikë.

Sipas tij kjo ndodh si rrjedhojë e ndryshimit të përllogaritjeve të numrave se kush do të dalë fitues pas bashkimit të dy partive politike, Aleancës për Shqiptarët dhe Lëvizjes Besa, koalicion ky që do të përballet me kandidatët e Bashkimit Demokratik për Integrim, që është në koalicion me Lidhjen Social-Demokrate të Maqedonisë, që drejtohet nga kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev.

“Në këtë drejtim, pushteti aktual komunal (tek shqiptarët) ka një disavantazh të madh, për shkak të projekteve të parealizuara e që shfrytëzohet nga blloku opozitarë, i cili sa i përket menaxhimit të komunave nuk ka aspak mëkat sepse nuk ka qenë pjesë e drejtimit të tyre, nuk e ka arritur të gjejë mënyrën për të shprehur vizionin e vetë sa i përket të ardhmes së komunave me shumicë shqiptare, përkatësisht se si do të duhej ato të dukeshin me një menaxhim të ri”, thotë për Radion Evropa e Lirë, Ali Pajaziti, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë.

Përderisa në kampusin politik maqedonas, ku socialdemokratët kanë arritur të sigurojnë drejtimin e 37 komunave që në raundin e parë, kundrejt tre komunave që ka arritur të sigurojë VMRO-DPMNE e ish-kryeministrit Nikolla Gruevski, ka munguar përballja mes kandidatëve për kryetarë komune edhe në raundin e parë.

Por, në mediat sociale zhvillohet një luftë e ashpër, ku paritë politike ofendojnë njëra-tjetrën për tradhti kombëtare apo korrupsion, në vend se të komunikojnë me qytetarët për projekte konkrete.

Në këtë drejtim komunikologu maqedonas, Klime Babunski, ligjërues në Universitetin e Shkupit, për Radion Evropa e Lirë thotë se nxitja e fushatës negative zgjedhore para mbajtjes së raundit të dytë të zgjedhjeve vendore në Maqedoni, ka të bëjë me mungesën e kulturës politike, por dhe faktin se për disa drejtues të partive humbja në zgjedhje do të thotë dhe fund i karrierës politike.

“Në esencë, përmes propagandës negative synohet të aktivizohet ajo pjesë e elektoratit e cila nuk është e përcaktuar. Në këtë mënyrë tentohet të përfitohet vëmendja këtij trupi elektoral i cili qëndron inert ndaj zhvillimeve”.

“Në më shumë raste kemi të bëjmë dhe me ndërhyrjen në jetën private të kandidatëve që garojnë në këto zgjedhje, madje dhe liderëve të partive politike me qëllim që të nxitet sa më shumë që është e mundur oponenti politik. Kjo ndodh kur nuk ka ofertë kualitative për zgjidhjen e problemeve konkrete me të cilat përballen qytetarët”, thotë Babaunski.

Fushata negative përmes mediave sociale është më prezentë në kampusin politik shqiptarë, ngase në balotazh janë futur pothuajse të gjitha komunat me shumicë shqiptare, siç janë ato dy të Shkupit Çair dhe Saraj, si dhe komunat e mëdha siç është ajo e Tetovës, Gostivarit, Strugës, Dibrës etj.

Në këtë drejtim, Ali Pajaziti konsideron se përderisa partitë politike atakojnë ashpër njëra-tjetrën, në elektoratin shqiptarë ndërhyn influenca e partive maqedonase, përkatësisht ajo e social-demokratëve të kryeministrit Zoran Zaev.

“Thënë kushtimisht goditjet ‘poshtë belit’ nuk i kontribuojnë kauzës shqiptare, por vetëm se acarojnë, tendosin situatën, krijojnë elektrizimi brenda elektoratit shqiptarë, duke krijuar hapësirë për gjuajtjen e peshkut nga partitë politike maqedonase, përkatësisht kultura e re e politikë bërjes që unë e kam quajtur si një ‘Zaevizëm’ që tenton të kolonizojë hapësirën politike të shqiptarëve”, thotë Pajaziti.

Të dielën, më 29 tetor mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve vendore në Maqedoni në 35 komuna.