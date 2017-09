Maqedoni: Dueli i gazetarëve përfundon me ngjyrosjen e Geroskit (Foto)

Gazetari Branko Gerovski u paraqit para kafenesë “Manda”, ku ishte marrë vesh për t’u takuar me Ljupço Pavleskin, me të cili kanë “nxehur” atmosferën në rrjetet sociale me paralajmërimet se do të takohen sot për të kërkuar llogari.

Ljupço Pavleski ngjyrosi Branko Geroskin me ngjyrë të kuqe dhe verdhë duke i thënë “Ja revolucioni yt laraman”, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Disa thanë se do të ketë përleshje fizike, ndërsa disa të tjerë menduan se do të përmbyllet vetëm me debat dhe fjalë, por ajo që u pa ishte vetëm ngjyrosja e Pavleskit.

Geroski mori kërcënime dhe ofendime, por gjithë incidenti para të pranishmëve i cilësua si jo shumë nervoz.