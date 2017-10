Mandy Moore u dashurua përmes Instagram

Muajin që shkoi u publikua lajmi që Mandy Moore është fejuar. Aktorja bëri të ditur disa detaje rreth fejesës së saj me Taylor Goldsmith, shkruan Kosova.info.

Sipas saj, Mandy dhe Taylor kanë komunikuar përmes rrjeteve sociale, më konkretisht, përmes Instagramit.

“Unë e postova një fotografi të albumit të tyre. Pas kësaj Taylor, i cili e kishte parë këtë postim, më dërgoi një shkrim. Kështu filluam të komunikojmë e më pas dolëm në një takim” ka deklaruar Mandy Moore për This Is Us,

Aktorja u shpreh që ndihet shumë më fat të ketë përkrah dikë si Taylo./KI/