Manchester United futet në garë për Radja Naningolan

Klubi nga Old Traford, pas deshtimit te negociatave per transferimin e sulmuesit Perisic nga Interi, ka kerkuar mesfushorin e belg qe luan me Romen i cili kushton jo pak por 50 mln. Në këto kushte, Manchester United dhe Chelsea përgatiten për një tjetër luftë në merkato, pasi “djajtë” mposhtën “blutë” në blerjen e Romelu Lukaku nga Everton për 90 milionë euro.

Nainggolan ka deklaruar se është bindur të qëndrojë te Roma, duke qetësuar tifozët dhe ambientin vardhekuq, ndërsa drejtori teknik Monchi e konsideron shumë të rëndësishëm për të ardhmen. Megjithatë, 50 milionë euro dhe interesimi i Mourinho mund ta ndryshojnë situatën. Edhe Inter është gati të investojë për belgun, por patjetër që për Roma do të ishte zgjidhje më e mirë Premier League.