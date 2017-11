Manchester City “shtyp” edhe Arsenalin, Tottenahmi “kursehet” ndaj Crystal Palace

Manchester City është thjesht një makineri golash në Premier League. Skuadra e Pep Guardiolës mposhti 3-1 Arsenalin në “Etihad”, duke koleksionuar fitoren e 10-të në 11 ndeshje. Kevin de Bruyne realizoi që në minutën e 19-të, duke i dhënë një drejtim të pakthyeshëm sfidës, ndërsa në fillim të pjesës së dytë Aguero i çoi shifrat në 2-0 me golin e tij të 179-të me fanellën e City-t. Lacazzete rihapi përkohësisht takimin në minutën e 69-të, pasi 5 minuta më vonë Gabriel Jesus realizoi të tretin për ekipin e tij dhe të fundit të sfidës. Më këtë sukses Manchester City shkon në kuotën e 31 pikëve, ndërsa Arsenali mban vendin e 6-të me 12 pikë më pak se “Cityzens”.

Realit të Madridit i shënoi plot 3 herë, por ndaj Crystal Palace në Premier League, Tottenhami është treguar i kursyer. Skuadra e Pochettinos ka marrë 3-pikëshin falë një fitoreje me rezultatin minimal 1-0, ndërsa autori i golit ishte Son Heung-Min, në minutën e 64-t.