Manchester City kampion dimëror

Manchester City sipas renditjes tabelare shpallet kampion dimëror në Premier Ligen angleze.

Në Premier Ligën angleze kampion dimëror shpallet Manchester City në krye me trajnerin Pep Guardiola,I cili si ekip këtë stinor ka grumbulluar plotë 55 pikë , nga 19 ndeshje ka vetëm një barazim pra kuptohet qe është kampion dimëror pa asnjë humbje, po ashtu vlen të cekët se ka një lojë më pak se katër klubet e para ne tabelë.

Si lider i tabelës Manchester City prinë me 12 pikë më shumë se vendi I dytë , ku në vendin e dytë qëndron rivali tyre Manhester United me 43 pikë me 13 fitore 4 barazime dhe 3 humbje.

Kurse në vendin e tretë gjendet Chelsea me 42 pikë,13 fitore 3 barazime dhe 4 humbje.

Në vendin e katërt radhitet Liverpool me 38 pikë ,10 fitore 8 barazime dhe 2 humbje.

Dhe në vendin e pestë gjendët Tottenham Hotspur I cili ka një pike më pak se Liverpool pra 37 pikë,11 fitore 4 barazime dhe 5 humbje.

Pra kjo është radhitja momentale e 5 ekipeve të para në tabelë në Premier Ligen Angleze,ku Manchester City feston festat e fundvitit si një kampion dimëror. /a.sopa/