Maloku: Prishtinës do t’i jipet zgjidhje e qëndrueshme dhe afatgjate

Vjollca Maloku është një nga kandidatet për deputete të Kuvendit komunal të Prishtinës. Ajo thotë se ambicie e saj është që kryeqendrës t’i rikthehet shkëlqimin i duhur që e meriton si kryeqendër sidomos në aspektin e pastërtisë, gjelbërimit dhe urbanizmit.

KI: Cili është qëllimi i garës për këtë post?

Maloku: Qëllimi im që të garoj për pozitën e këshilltares në Asamblenë komunale të Prishtinës, nuk është i rastësishëm. Të jesh këshilltare në Asamblenë e Prishtinës më shumë se privilegj është përgjegjësi e madhe. Qëllimi im kryesor është që idetë dhe projektet e brezit tim për kryeqytetin e Kosovës, t’i sendërtoj përmes Asamblesë komunale në Prishtinë. Dua t’ua përkujtoj se kryeqytetin e Kosovës e presin shumë sfida, për të cilat përgjegjësinë duhet ta marrin këshilltarët për aq sa do ta merr kryetari i ardhshëm i Prishtinës dhe që besojmë se do të jetë kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, z. Arban Abrashi.

KI: Çka u premton qyetarëve të Prishtinës?

Maloku: Premtoj angazhim maksimal. Ende na presin projekte elementare. E shihni se sa të papastërt e kemi kryeqytetin, i cili frekuentohet edhe nga delegacionet ndërkombëtare? Kemi mungesë hapësirash të gjelbëruara. Nënat që janë të angazhuara me punë, ende kanë shqetësim për akomodimin e fëmijëve në qerdhe për mungesë të tyre. Do të angazhohem maksimalisht për urbanizimin e lagjeve në Prishtinë, për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe për shumë projekte të përbashkëta, të cilat do t’i bëjmë bashkërisht në Asamblenë komunale të Prishtinës. Këmbëngulja dhe zëri i arsyes nuk do të më mungojnë asnjëherë.

KI: A keni identifikuar se çka presin qytetarët nga ju?

Maloku: Mund të presin qasje dhe vizione të reja për Prishtinën. Pas një periudhe të gjatë transitore në Kosovë, është koha që të rinjët të marrin guxim e përgjegjësi për të ardhmen e vendit. Mendoj se rasti më i mirë për ne të rinjët është që të dëshmohemi se pari në pushtet lokal, e pastaj të marrim përgjegjësi për institucionet më të larta të vendit. Qytetarëve të Prishtinës u premtoj përgjegjësi maksimale. Do të jem zëri i tyre në Asamblenë komunale të Prishtinës.

KI: Cilat janë tri çështjet kryesore si asambleiste e që do të jenë në interes të qytetarëve?

Maloku: Jam përgjigjur në një pyetje më lartë dhe vetëm po e përsëris. Prishtina do të jetë ambient më i pastër dhe pastërtisë së kryeqytetit kosovar do t’i jipet zgjidhje e qëndrueshme dhe afatgjatë. Angazhim tjetër imi do të jetë kujdesi për fëmijët nga institucionet parashkollore e më lart. Ajo që është më me rëndësi, nuk do të mungojë përkushtimi im për një Prishtinë urbane ku grupet e interesit me kryeqytetin kosovar nuk do të bënin çfarë të dëshironin, por gjithçka që ndërtohet, do të bëhet nën kujdesin institucional.

KI: Çka do të ndërmerr në përmirsimin e gjendjes sociale të qytetarëve?

Maloku: Ky segment do të mbetet prioritet imi si asambleiste. Shumë familje që kanë nevojë për përkujdesje sociale, institucionet e pushtetit lokal ndaj tyre deri tash kanë patur qasje të gabuar. Midis dilemës; më mirë t’u ofrojmë ndihma sociale, apo t’i qasemi socializimit të tyre?, unë preferoj të dytën. Socializimi i këtyre njerëzve, në veçanti aftësimi i tyre për jetën,duhet të jetë prioritet më shumë se dërgimi i një pakoje ushqimore, e cila nuk mund të zgjas më shumë se 24 orë.

KI: Cili është mesazhi përmes të cilit ju bëni thirrje qytetarëve që t’u votojnë juve dhe kandidatin Abrashi?

Maloku: Qytetarët të cilët më votojnë mua, duhet të jenë të vetëdijshëm që votojnë përfaqësuesen e një brezi të ri, i cili ka objektiva praktike dhe vizione moderne për Prishtinën. Kam energji të pafund për të ardhmen e qytetarëve në kryeqytetin tonë, derisa për të votuar kandidatin për kryetar të Prishtinës, z. Arban Abrashi ekzistojnë shumë arsye. Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për Prishtinën, z. Arban Abrashi ka dëshmuar përkushtim gjatë kohës sa ishte ministër në Ministrinë për Punë e Mirëqenie Sociale dhe ishte prova më bindëse për të qenë një kryetar i suksesshëm i Prishtinës.