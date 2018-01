Maloku: Nuk fitoi Vetëvendosja, por humbi Visari&company!

Dorëheqja e Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosjes Visar Ymeri nga të gjitha pozitat kryetarit, anëtarit të Kryesisë si dhe nga Këshilli i Përgjithshëm , për analist vendor nuk ka qenë i befasishëm. Sociologu dr. Fadil Maloku thotë për Kosova.info se dorëheqjen e kryetarit të VV duhet kuptuar me ambiguitet social e politik.

Njërin, sipas Malokut duhet nënkuptuar si jogatishmëri, por edhe si paaftësi për ta menaxhuar rritjen apo bymehjen e ndodhur befasuese të Vetëvendosjes, në zgjedhjet nacionale.

“Ku u pa haptas që lidershipi i “dehur” me deliriumin e (papritur dosido) të qenit subjekti i parë politik, nuk arriti ta argumentojë e sidomos artikulojë në publikun e gjerë, fitoren e vet si pasojë dhe si “produkt” të krijimit të opinionit anti PAN, por ekskluzivisht si fitore e sukses të “fraksionit” brenda vetë VV-së!? Që kujtoj se ishte gabimi fillestar fatal, ngase, nuk u arritë ajo fryma, përshtypja, atmosfera e klimës dhe “fitores” së përbashkët, nga ana e gjithë ekipit (apo aktivistëve, si i identifikon ajo meritokratët e vetë), ashtu siç pretendohej në paragrafet dhe frymën e Statutit të Vetëvendosjes”, tha Maloku.

Tjetra në gjykimin e Malokut ka të bëjë me viktimizim kolateral, gjoja se në mungesë (fizike; duke mos qenë në krye të Vetëvendosjes; dhe shpirtërore; duke qenë i burgosur i ndërgjegjes) të Albinit, ky subjekt mundet të avansojë, e pse jo edhe të korr fitore. “Por viktimizimi i pretenduar kolateral, që në fakt ishte dhe mbeti vetëm një “virus” banal moral sa për ta arsyetuar meritokracinë e grupit (me brendësi autoritariste, e me jashtësi neoliberale!) për fitoren në zgjedhjet nacionale. Viktimizimi kolateral gjithashtu u tentua të “shitet” (totalisht gabimisht!) në publikun e gjerë, (në mungesë të Albinit) si “produkt”, kinse modest dhe meritokratik i 3,4 personave të këtij subjekti”, tha sociologu Maloku. Kjo dukuri, u pa qartë në këmbimet interne të grupit të përzgjedhur, në viber, qartë u “lokalizua” dhe identifikua “loja” e meritokracisë për fitoren e apostrofuar.

Gjithë kësaj sipas tij, kur t’i shtohen subversionet, shantazhet, por edhe presionet e supozuara dhe reale të “nëntokës” së brendshme dhe asaj të jashtme, për ta atrofuar, margjinalizuar dhe komprometuar fitoren në zgjedhjet nacionale nga ana e kundërshtarëve, rivalëve dhe “fake neës” medieve lokale, kuptojmë që Vetëvendosja, me karizmin e zbehur startuese (mungesën fizike të liderit shpirtror, z. Albin Kurtit) të Visarit & company, ishte e papërgatitur, jokoherente, dhe e padenjë për ta mbajtur rolin e lidershipit aktual partiak. “Së këndejmi, rikthimi i Albinit, hamendi grupimin e “meritokracisë” në fjalë, duke i bërë tejet inferiorë si në raport me liderin e pakontestuar, ashtu edhe me përgjegjësinë në vend”, tha Maloku.

Marrë parasysh të gjitha zhvillimet e fundit në këtë subjekt, Maloku konkludon se VV e mandatit të Visarit, pas deliriumit të fitores dhe viktimizimit kolataral, duket që është shndërruar në një strehë e të gjitha kategorive të pakënaqura (nëpër subjektet tjera) si me qeverisje, ashtu edhe me opozitarizëm.

“Natyrisht, ky lloj heteregjoniteti mendimeve, gjykimeve dhe qëndrimeve, në mungesë të një karizme të fuqishme politike, si Albin Kurti solli thyerjen dhe dehjen me fitore dhe viktimizim”, shprehet Maloku.

Ai konsideron më tej se kjo mund të jet edhe një arsye shtesë, për predispozita për fraksione, grupime, e klane nga më të ndryshme. “Si e tillë VV, nuk ka profilizim të njëjtë për tē gjithë liderët dhe aktivistet e saj. Mungesa e një profilizimi të tillë, jo vetëm; social, por, edhe politik parasëgjithash, e rrezikonë mjaftueshëm pozicionimin opozitar të saj tani dhe në të ardhmen”, tha ai. /Kosova.info/