Mallkimi i veteranit, në Natën e Bajramit

Një veteran i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka mallkuar qeverinë, deputetët, presidentin dhe udhëheqësit e OVL të UÇK-së.

“Reagim i një Veterani nga Kaçaniku,Zoti ju Mallkoft juve qeveritart ,deputet ,President e deri te Udheheqsat e OVL -UÇK -së qe n’ket nate Bajrami i lat Veteranet me Gishta ne goje e ju pervete Konsumoni lloj lloj mishi ,Faleminderit o Zot qe naj ke dhan shendetin e po punojm bile sa me mbijetuar ,qe nate Bajrami darka vetem me Domate e Speca ,Haram ju qoft Gjaku i Deshmorve dhe mundi i Veteranve te Vertet” (sic.), ka shkruar Ibush Guri.