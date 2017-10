Maliqi: Shumica e komunave do të shkojnë në balotazh

Njohësi i rrethanave politike, Shkëlzen Maliqi, ka thënë të dielën se fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale të 22 tetorit ka qenë fushata më e qetë deri më tani. Sipas tij, e tillë do të jetë edhe java e fundit e kësaj fushate.

Maliqi ka thënë për gazetën “Epoka e re” se nuk ka pasur ndarje të ashpra në mes të pushtetit dhe opozitës sepse të gjitha partitë synojnë, nëse jo të jenë fituese dhe bartëse të pushtetit, atëherë të bëhen pjesë e pushtetit nëpërmjet koalicioneve. “Kjo fushatë ka qenë ndër më të qetat deri më sot dhe besoj se e tillë do të mbetet deri në fund. Arsyeja kryesore për këtë është se të gjitha partitë synojnë, nëse jo të jenë fituese dhe bartëse të pushtetit, atëherë të bëhen pjesë e tij nëpërmjet koalicioneve. Andaj nuk kemi si më parë ndarje të ashpra në mes të pushtetit dhe opozitës çfarë kemi parë në betejën për pushtetin qendror. Edhe ashtu në nivelin lokal që nga viti 2013 kemi përjetuar, jo edhe me aq konsistencë, pothuajse të gjitha koalicionet e mundshme. Tani kjo mund të bëhet praktikë e zakonshme”, është shprehur Maliqi.

Ai ka vlerësuar se partitë që llogarisin se në garë po hyjnë me përparësi të madhe, e kanë frikën se, nëse nuk fitojnë shumicën e pastër (mbi 50 % të votës), do të mund të humbnin në balotazh. Maliqi ka paralajmëruar se një gjë e tillë mund t’i ndodhë kryetarit aktual të Prishtinës dhe atij të Mitrovicës. “Madje, edhe partitë që në nivelin lokal konsiderohen favorite, që llogarisin se në garë po hyjnë me përparësi të madhe, e kanë frikën se nëse nuk fitojnë shumicën e pastër, pra mbi 50 % të votës, do të mund të humbnin në raundin e balotazheve. Të gjithë e kujtojnë rastin e Prishtinës dhe të Mitrovicës në zgjedhjet e vitit 2013. LDK-ja, përkatësisht Isa Mustafa, kishte përparësi të bindshme në raundin e parë, por humbi në balotazh sepse Shpend Ahmetin e votoi edhe elektorati i partive të tjera. E njëjta përmbysje ndodhi në Mitrovicë me kandidatin e PDK-së. Në zgjedhjet e 22 tetorit kjo mund t’u ndodhë favoritëve siç janë Shpend Ahmeti dhe Agim Bahtiri. E njëjta vlen edhe për shumë komuna të tjera”, ka deklaruar ai.